Nog steeds horrorpraktijken in Nederlandse slachthuizen

Het toezicht in Nederlandse slachthuizen laat nog altijd veel te wensen over. Er vinden ernstige misstanden plaats bij het aanvoeren en doden van varkens. Tot die conclusie komt Varkens in Nood na het opvragen van rapporten bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

“De verslagen van de inspecteurs gaan door merg en been”, stelt Varkens in Nood. “Varkens die krijsend verdrinken in heet water, dieren met botbreuken en ontstekingen die illegaal zijn vervoerd, uitgescheurde spieren van dieren die dagenlang in hun eigen mest in het slachthuis stonden en varkens die levend in de kadaverbak zijn beland.”

Volgens Varkens in Nood weigert de NVWA om hard op te treden tegen slachthuizen die keer op keer de fout in gaan. Zo werd in een slachthuis vier keer binnen een jaar dezelfde misstand vastgesteld, waarbij varkens hevig spartelend worden ondergedompeld in water van 60 graden.

“Het is absoluut onacceptabel dat dieren op zo een gruwelijke wijze aan hun einde komen”, stelt Frederieke Schouten, die als dierenarts is verbonden aan Varkens in Nood. Zij pleit voor verplicht cameratoezicht in de slachthuizen. De beelden van die camera’s zouden ook extern bekeken moeten kunnen worden. “Een slachthuis dat dan toch nog meer dan één keer de fout in gaat moet per direct gesloten worden.”

De Partij voor de Dieren heeft deze week voorgesteld om het aantal inspecteurs te verhogen. Er zijn nu 350 inspecteurs die onmogelijk alles in de gaten kunnen houden. “Het is zo goed als zeker dat er in Nederlandse slachthuizen veel meer incidenten plaatsvinden dan uit de rapporten naar voren komt”, stelt Varkens in Nood dan ook.

Bekijk ook het item van Zondag met Lubach over de praktijken in slachthuizen.