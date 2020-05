Obama waarschuwt voor corona-aanpak Trump en aantasting rechtsstaat

Barack Obama heeft stevig uitgehaald naar Donald Trump en diens aanpak van de coronacrisis. De oud-president van de VS deed dat vrijdagavond tijdens een groepsgesprek met voormalig medewerkers. Volgens Obama is de manier waarom Trump de corona-uitbraak aanpakt een ‘absolute chaotische ramp’.

In het gesprek begon Obama met het belang van steun aan Democratische presidentskandidaat Joe Biden:

Deze aankomende verkiezingen zijn zo belangrijk, op elk gebied, omdat we niet slechts strijden tegen een individu of een politieke partij. Waar we tegen vechten zijn deze langetermijnontwikkelingen als egoïsme, tribalisme, verdeeldheid en anderen als de vijand zien – dat heeft zich sterker ontwikkeld in het Amerikaanse leven.

Obama ging vervolgens door over de manier waarop de Trump-regering de coronacrisis afhandelde, iets wat volgens hem deels voortkomt uit de “wat levert het mij op”-mentaliteit van het Witte Huis:

Het is deels de reden waarom de reactie op deze wereldwijde crisis zo armoedig en gebrekkig was. Zelfs met de beste regering zou de uitkomst slecht zijn geweest, maar het is een absolute chaotische ramp met deze mentaliteit van “wat levert het mij op” en “de rest kan verrekken” van de huidige regering.

Daar voegde Barack Obama aan toe dat het de reden is dat hij ‘zo hard mogelijk’ campagne zal voeren voor Joe Biden.

De geluidsopnamen van het gesprek zijn in handen van Yahoo News. Obama heeft vaker kritiek gehad op de regering van zijn opvolger, maar zelden in zulke scherpe bewoordingen als nu. Zo noemde hij de corona-aanpak van Trump eerder nog een gebrek aan een “doordachte landelijke aanpak”.

Obama leverde ook commentaar op de ontwikkelingen rond de voormalige nationale veiligheidsadviseur van Trump Michael Flynn. Nieuws dat volgens Obama ondergesneeuwd raakte in alle berichtgeving rond de coronacrisis. Vrijdag werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de vervolging van Michael Flynn staakt en de rechter heeft gevraagd alle aanklachten tegen Flynn te laten vallen. Flynn werd beschuldigd van ongeoorloofd contact met de Russische overheid in de periode na de verkiezing van Trump eind 2016. Iets wat Flynn ook heeft bekend.

Daarover zei Obama:

Er is geen precedent voor iemand die is aangeklaagd is voor meineed, die vervolgens gewoon vrijuit gaat. Dat is het soort zaken waardoor je je zorgen gaat maken dat niet alleen de institutionele normen, maar ons hele basisbegrip van de rechtsstaat in gevaar komt. En als je eenmaal in die richting beweegt, kan het vrij gauw in een stroomversnelling komen, zoals we op andere plekken in de wereld hebben gezien.