Ollongren en Jorritsma: Geklungel bij verkenning was onze schuld

Oud-verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) nemen de schuld op zich voor het geblunder tijdens de eerste ronde van de kabinetsformatie. Vorige week verliet Ollongren vervroegd het Binnenhof nadat ze positief was getest op het coronavirus. Onderweg naar de auto hield ze duidelijk zichtbaar de verkenningsnotities vast waarop onder meer te zien was dat er over de toekomst van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt was gesproken.

‘Zeer ongepast’, schrijven Ollongren en Jorritsma nu in een verklarende brief waar tevens excuses worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook de onderhandelingsstijl van CDA-leider Wopke Hoekstra werd genoemd in de gelekte notities, net als de bereidheid tot samenwerken van linkse partijen en ‘meerderheid Eerste Kamer voor niemand een must’.

Kort na het lekken van de notitie, traden Ollongren en Jorritsma af en werden vervangen door Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66). Die beweerden vervolgens dat ‘berichten in de media’ hadden geleid tot de tekst op het notitievel. Dat wordt door de oud-verkenners van tafel geveegd. Ze schrijven:

Geen van de fractievoorzitters heeft met ons gesproken over de heer Omtzigt. Geen van de fractievoorzitters heeft met ons gesproken over de onderhandelingsstijl van de heer Hoekstra. Geen van de fractievoorzitters is verantwoordelijk voor het aandragen van welke gesprekspunten dan ook. Evenmin zijn de media indirect verantwoordelijk voor de woorden ‘functie elders’ over de heer Omtzigt – deze eerder onbedoeld gewekte suggestie nemen wij graag weg.

Demissionair premier Mark Rutte probeerde na het uitkomen van de notitietekst haastig het incident te laten overwaaien, onder meer door te zeggen dat een debat onzinnig is omdat niemand antwoord op vragen zal geven. Vrijwel de hele Kamer schaarde zich echter achter een debatverzoek van het CDA en ook Ollongren en Jorrritsma lieten weten de vragen graag te beantwoorden. Het debat wordt woensdag gehouden.