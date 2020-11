Ollongren wil nepnieuws en desinformatie rond verkiezingen aanpakken

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil een onafhankelijke commissie in het leven roepen die rond de Tweede Kamerverkiezingen op internet op zoek gaat naar nepnieuws en desinformatie. “We hebben geleerd uit andere landen dat er rond de verkiezingen veel desinformatie rondgaat”, verklaart Ollongren tegenover BNR. “Dat kan in Nederland ook gebeuren, en dus moeten we ons daartegen wapenen.”

Volgens de bewindsvrouw is er ‘geen sprake van’ een gedachtenpolitie. Ze benadrukt dat het niet de overheid zal zijn die onjuiste informatie gaat monitoren. “Die rol heeft de overheid niet.” Een onafhankelijke instantie die niet gebonden is aan een politieke partij of ministerie, moet de desinformatie opsporen en daarover berichten.

Sociale media zouden onjuiste berichten vervolgens van een label kunnen voorzien – zoals dat nu al vaak gebeurt met de tweets van Donald Trump. Ollongren overlegt daarover met de techsector.