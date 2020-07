OM komt met waslijst aan verdenkingen tegen oud-wethouders De Mos en Guernaoui

De Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden door het Openbaar Ministerie (OM) formeel verdacht van deelname aan criminele organisaties, schending van hun ambtsgeheim, meineed en corruptie. Dat heeft het OM laten weten in een persbericht.

Behalve de twee oud-wethouders wordt ook raadslid Nino Davituliani van Groep de Mos verdacht van meineed en deelneming aan een vermoedelijke criminele organisatie met horecaondernemers. Drie vastgoedondernemers en twee horecaondernemers worden ondertussen verdacht van strafbare feiten die samenhangen met de beschuldigingen tegen de Haagse politici, meldt Omroep West. Die feiten omvatten bijvoorbeeld betrokkenheid bij de schending van het ambtsgeheim en omkoping van politici. Een van hen was daarnaast in bezit van een vuurwapen.

Omroep West schrijft:

In het onderzoek door de rijksrecherche naar corruptie en omkoping komt een beeld naar voren van geldstortingen, betalingen voor het maken van een website, (promotie)filmpjes, een verkiezingscampagne en etentjes, het lekken van vertrouwelijke informatie, voorkeursbehandelingen, omkoping van kiezers en het verstrekken van vergunningen, meldt het OM.

Vorig jaar werden bij Richard de Mos en Rachid Guernaoui huiszoekingen verricht, zowel in hun kantoor in het stadhuis als in hun woningen. In oktober 2019 legden de twee hun functie neer, wat uiteindelijk de val van het Haagse college inluidde. Groep de Mos is met acht zetels de grootste partij in Den Haag.

cc-foto: Roel Wijnants