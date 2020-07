OM laat dierenmishandeling slachthuizen onbestraft wegens lakse houding NVWA

Slachthuizen die ervan verdacht worden dieren te mishandelen en de voedselveiligheid in gevaar te brengen, hoeven niet te vrezen voor justitieel optreden. Het Openbaar Ministerie heef het onderzoek naar de mogelijke misdrijven stopgezet omdat de officiële toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) de bewijsstukken en informatie niet op tijd aanlevert. Dat onthult RTL Nieuws.

Het OM verdacht drie slachthuizen van het vervoeren en het slachten van zieke dieren. Ook zou er gefraudeerd zijn, waardoor het vlees van die zieke dieren in de winkels terecht kon komen. De NVWA deed onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket onderzoek bij de drie slachthuizen. Maar omdat het onderzoek ‘onredelijk lang’, duurde, is het stopgezet. “Ondanks dat we wel weten dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden mogen gebeuren”, zegt een woordvoerder van het OM tegen RTL Nieuws.

De redelijke termijn voor vervolging van misdrijven is twee jaar. Het onderzoek van het OM, dat gepaard ging met een inval in een slachthuis, startte in 2018. Ondanks aansporingen bleef de NVWA in gebreke bij het leveren van de noodzakelijke informatie. De toezichthouder zegt nog te onderzoeken waar dat door komt.

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verklaart dat de situatie “niet goed te praten is” en noemt het in gebreke blijven van de NVWA onacceptabel.

cc-foto: K-State Research