Omikron duikt op in Beijing, net voordat de grootste volksverhuizing ter wereld begint

In de Chinese hoofdstad Beijing is zaterdag de eerste besmetting met omikron vastgesteld. Saillant is dat de vrouw in kwestie de afgelopen twee weken niet buiten de stad is geweest en haar huisgenoten geen corona hebben. Ook heeft ze geen contact gehad met personen die besmet waren verklaard. Tegelijkertijd werd de variant na onderzoek wel aangetroffen op voorwerpen in haar huis, meldt de South China Morning Post.

Voor de autoriteiten die alles op alles zetten om de pandemie onder controle te houden wordt het spannend. Over twee weken beginnen de festiviteiten rond Chinees nieuwjaar die 14 dagen duren. Vrijwel tegelijkertijd gaan de Olympische Winterspelen van start in de hoofdstad. Lokale autoriteiten drukken inwoners op het hart de stad niet te verlaten tenzij dat strikt noodzakelijk is. Mensen uit de omgeving van de stad worden verzocht thuis te werken.

In heel China zijn tot nu toe in zes steden 104 andere gevallen van omikron-besmetting vastgesteld die niet naar het buitenland waren te traceren. De gezondheidsdiensten stellen dat het ingewikkeld wordt om het virus in bedwing te houden, ook al omdat eind deze maand de grootste volksverhuizing ter wereld op gang komt als de bevolking massaal afreist naar familie en geboorteplaatsen om het zogeheten lente festival te vieren dat op 1 februari begint met het Chinese nieuwjaar.

“We worden geconfronteerd met een dubbele uitdaging van geïmporteerde gevallen met zowel de delta- als de omikron-variant,” verklaarde een woordvoerder van de commissie voor de nationale volksgezondheid. In de stad Zhuhai is het openbaar vervoer voor de 2,5 miljoen inwoners stilgelegd om het virus in te dammen, nadat er zeven besmettingen met omikron werden geconstateerd. In slechts een van die gevallen was er sprake van verschijnselen. Ook zijn alle vluchten naar Beijing afgelast en is de wijk waar de besmettingen zijn aangetroffen in totale lockdown gebracht.

Wie een binnenlandse reis wil afleggen moet een negatief testbewijs bij zich dragen dat niet ouder is dan 48 uur.