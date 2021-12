Omikron veroorzaakt ‘ongewone bijwerking’ bij kinderen

Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat de nieuwe Omikron-coronavariant niet gevaarlijker is dan voorganger Delta, lijkt die vooral onder jonge kinderen wel een bijwerking te hebben. Zo’n 15 procent van kinderen besmet met Omikron heeft last van een ‘ongewone huiduitslag’. Dat ontdekte de Londense arts David Lloyd.

Lloyd merkte bij zijn patiënten op dat de symptomen van Omikron afweken van die van eerdere covid-varianten. Behalve de huiduitslag, lijkt Omikron ook vermoeidheid, hoofdpijnen en een verminderde eetlust te veroorzaken.

Uit wat nu bekend is over Omikron, kan voorzichtig worden opgemaakt dat die in elk geval niet dodelijker is dan Delta en zelfs wat milder is. Wel lijkt de nieuwe variant besmettelijker te zijn. De Britse gezondheidsraad vermoedt dat binnen enkele weken Omikron de dominante variant is in Groot-Brittannië.