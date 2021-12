Omstreden 2G-maatregel voorlopig niet ingevoerd

De omstreden 2G-maatregel die ongevaccineerden uit een deel van de samenleving weert, gaat voorlopig niet door. Dat heeft demissionair gezondheidsminister Hugo de Jonge tegen de Tweede Kamer gezegd. Het plan is niet van de baan, wel is er meer tijd nodig om het protocol goed vorm te geven.

In zijn brief aan de Kamer schrijft De Jonge dat ‘met de hoge infectiedruk nu en de aanhoudende druk op de zorg’ er niet verwacht wordt ‘dat er op korte termijn ruimte ontstaat om delen van de samenleving verder te openen met 2G.’ Om die reden verwacht het kabinet onvoldoende steun in de Tweede Kamer te hebben om het protocol in te voeren.

Het plan van het kabinet hield in dat naast een uitbreiding van de QR-code naar de werkvloer en het onderwijs, alleen nog gevaccineerde of genezen personen (2G) toegang kregen tot horeca en evenementen. Binnen de coalitie bleek de ChristenUnie een fel tegenstander, maar ook de rest van de Kamer ziet geen heil in de maatregel die een verdere tweedeling in de maatschappij zou veroorzaken. Uiteindelijk bleken alleen de VVD en D66 voorstander van het invoeren van 2G.