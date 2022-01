OMT wil mondkapjesplicht voor demonstraties, sportwedstrijden en drukke winkelstraten

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om de mondkapjesplicht verder uit te breiden. Op plekken waar veel mensen samenkomen, ook in de open lucht, moet het dragen van een mondkapje verplicht worden. Ook in binnenruimtes waar mensen samenkomen die niet tot hetzelfde huishouden behoren wordt de plicht uitgebreid als het aan het OMT ligt. Nu is een mondkapje alleen verplicht bij verplaatsingen. Het OMT wil dat ok bij zitten het masker op het gezicht blijft. Verder stelt het OMT voor dat er alleen nog gebruik gemaakt mag worden van medische mondmaskers van minimaal type 2. “Deze maskers bieden een iets betere bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers en bieden de drager daarnaast ook meer bescherming tegen het oplopen van een infectie.”

De NOS schrijft:

Ongeacht of er afstand gehouden kan worden, adviseert het OMT dat iedereen vanaf 13 jaar continu een mondmasker draagt, ook wanneer iemand zit, behalve als er wordt gegeten of gedronken. Locaties waar dit wordt geadviseerd zijn hogescholen en universiteiten, horecagelegenheden, binnen-evenementen, culturele instellingen, bedrijven en kantoorruimtes en sportinstellingen, behalve wanneer iemand sport. Ook in drukke publieke buitenruimtes waar geen afstand gehouden kan worden is het advies dat iedereen een masker draagt. Dat kan zijn in winkelstraten, bij sportevenementen, tijdens demonstraties en op drukke markten.

Het OMT adviseert ook om als in een schoolklas drie kinderen besmet zijn geraakt de hele klas in quarantaine te laten gaan. De scholen gaan vandaag weer open.

Het is nog niet bekend of het nieuwe kabinet, dat vandaag aantreedt, de adviezen overneemt.