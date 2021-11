OMT wil nieuwe lockdown van twee weken, daarna 2G-beleid

Het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van de regering in de coronacrisis, stelt dat er teruggegrepen moet worden op “lockdown-achtige maatregelen” om de almaar toenemende verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat meldt de NOS op basis van anonieme bronnen. Volgens de bronnen is een lockdown onontkoombaar. De strenge maatregelen zouden twee weken lang van kracht moeten blijven. Het betekent dat theaters en bioscopen weer gesloten worden en evenementen verboden worden.

Het OMT adviseert daarna over te gaan op een 2G-beleid zoals dat al in delen van Duitsland en heel Oostenrijk is ingevoerd. Het betekent dat een testbewijs geen middel meer is om toegang te krijgen. Alleen wie Gevaccineerd of Genezen is, krijgt dan nog een werkende QR-code.

Het kabinet vergadert nog over de vraag of het advies wordt overgenomen. Vrijdagavond worden op een persconferentie van het demissionaire duo Rutte en De Jonge de te nemen maatregelen officieel afgekondigd.