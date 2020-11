OMT wilde onderwijs gedeeltelijk sluiten, kabinet besloot anders

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd het onderwijs gedeeltelijk te sluiten. Dat zei OMT-lid Marc Bonten in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Het kabinet nam het advies niet over. Tijdens de persconferentie liet premier Rutte wel weten dat de optie om het onderwijs opnieuw te sluiten “op tafel” ligt.

Het OMT maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid coronabesmettingen onder jongeren. Tijdens de eerste coronagolf werden uiteindelijk de scholen gesloten en werd online lesgegeven. Dat zou volgens het OMT nu in elk geval voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs weer raadzaam zijn, maar ook voor het hoger en universitair onderwijs.

De NOS meldt dat ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) voorstander was van een gedeeltelijke sluiting van scholen. Dat het OMT-advies uiteindelijk niet is overgenomen, is vanwege de bezwaren van deskundigen op het gebied van jongeren. Die lieten weten dat het opnieuw opschorten van klassikaal onderwijs niet goed is voor kinderen.