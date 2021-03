Omtzigt is woensdag bij installatie nieuwe Tweede Kamer

Pieter Omtzigt zal woensdag aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. Dat schrijft de CDA’er op Twitter. De Telegraaf schreef vorige week nog dat er bij zijn partij “grote onduidelijkheid” bestond of Omtzigt wel acte de présence zou geven.

Morgen zal ik aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe Kamer en mijn zetel als Kamerlid innemen. Functie e̶l̶d̶e̶r̶s̶ Kamerlid dus. Dat blijft een eer en een voorrecht

Daarmee doe ik recht aan de 342.472 mensen die mij dit mandaat hebben toevertrouwd. (2) pic.twitter.com/MPoGGUggVx — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 30, 2021

Anonieme CDA’ers verklaarden tegen de krant dat het “maanden” kon duren voordat Omtzigt weer zou terugkeren, “gezien ervaringen met huilbuien, door de kamer vliegende projectielen en onbehoorlijke gesprekken waar zowel ambtenaren als bewindspersonen de afgelopen maanden mee te maken kregen”.

Omtzigt schrijft nu op Twitter dat “het herstel mij langer kost dan ik zelf gehoopt, gewild of verwacht had. Daarom ben ik, afgezien van de installatie morgen, nog afwezig en blijf ik meer rust in acht nemen.”

Zoals eerder gezegd kost het herstel mij langer dan ik zelf gehoopt, gewild of verwacht had.

Daarom ben ik, afgezien van de installatie morgen, nog afwezig en blijf ik meer rust in acht nemen.

Dat gaat me niet heel gemakkelijk af, moet ik toegeven.

(5) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 30, 2021

Een functie elders zit er voorlopig niet in, grapt Omtzigt. Hij noemt het Kamerlidmaatschap “een eer en een voorrecht”. “Volksvertegenwoordiger is het hoogste ambt dat we kennen in dit land.”