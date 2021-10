Omtzigt voelt zich bedrogen door pandemieprofiteur Sywert van Lienden

Kamerlid Pieter Omtzigt is niet te spreken over de louche werkwijze van pandemieprofiteur. Sywert van Lienden. Die laatste probeerde meermaals via Omtzigt grote partijen mondkapjes te slijten aan het kabinet. Omtzigt deed een paar keer zijn best om demissionair premier Rutte zover te krijgen de monkapjes in te kopen, omdat hij dacht dat Van Lienden daadwerkelijk om niet werkte. ‘Ik voel mij door Sywert van Lienden op het verkeerde been gezet,’ zegt Omtzigt tegen de Volkskrant.

Nog eens 80 miljoen mondkapjes. Dat was het aanbod dat Omtzigt namens Van Lienden deed midden in de coronacrisis. Hij legde het voorstel neer bij Rutte en bij toenmalig interim-minister van Medische Zaken Martin van Rijn. Wat Sywert, die meeschreef aan het CDA-partijprogramma en connecties binnen de partij had, niet deelde met Omtzigt (toen nog CDA), was dat hij inmiddels in het geniep een goed verborgen commerciële onderneming had opgezet en van plan was miljoenen te verdienen aan de handel.

Eerder was al bekend dat Omtzigt een voorstel van Van Lienden op het bureau van de premier had gelegd. Uit interne stukken opgevraagd door de Volkskrant blijkt nu dat dit vaker gebeurd is. De krant schrijft:

Op het moment dat Omtzigt de bewindspersonen benaderde, hadden Van Lienden en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel net een commerciële deal gesloten via het ministerie van VWS voor de afname van 40 miljoen mondkapjes voor 100,8 miljoen euro. Dat was een van de grootste orders uit de coronacrisis. Het net opgerichte bedrijf van Van Lienden en zijn compagnons, Relief Goods Alliance, boekte uiteindelijk zo’n 28 miljoen euro winst op de deal. Van Lienden benadrukte in die tijd ‘om niet’ te werken via de stichting Hulptroepen Alliantie.

Omtzigt zegt nu misleid te zijn door Van Lienden. Volgens het Kamerlid heeft hij ‘expliciet gevraagd of er sprake was van een non-profit initiatief en dit heeft Sywert aan mij bevestigd.’ Van Lienden, die ruim negen miljoen euro “voor de zorghelden” op zijn eigen rekening bijschreef, ontkent dat het lobbywerk van Omtzigt op zijn verzoek was of dat er is geprobeerd het Kamerlid of kabinetsleden op het verkeerde been te zetten.

Momenteel voert Deloitte een onderzoek uit naar de megawinst van de malicieuze mondkapjesmagnaat. Dat had in de zomer al afgerond moeten zijn, maar in september liet demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid de Kamer weten dat dit langer gaat duren. Hoe veel langer, is niet bekend.