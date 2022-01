Onbehandelbare bacteriële infecties nu dodelijker dan hiv of malaria

Antibioticaresistentie vormt een groot gevaar voor de wereldwijde volksgezondheid. Er overlijden inmiddels meer mensen aan bacteriële infecties die niet met antibiotica behandeld kunnen worden, dan aan hiv of malaria. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek dat is gepubliceerd in The Lancet.

In 2019 overleden er zeker 1,27 miljoen mensen als gevolg van een infectie met antibioticaresistente bacteriën. Het gaat om infecties die voorheen gewoon te behandelen waren. De onderzoekers spreken dan ook van “een van de grootste uitdagingen voor de mensheid”. De verwachting is dat het aantal doden de komende decennia pijlsnel zal oplopen.

De gevolgen van de antibioticaresistentie zijn nu het meest zichtbaar in sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië, maar ook in West-Europa overleden in 2019 meer dan 50.000 mensen als gevolg van infecties die niet meer met antibiotica zijn te behandelen.

De wetenschappers dringen aan op meer preventie, bijvoorbeeld door betere toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daarnaast is het ook zaak om verstandiger om te gaan met antibiotica en meer te investeren in nieuwe geneesmiddelen.