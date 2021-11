Onderhandelaar laat geheim formatiestuk in trein liggen

Iemand die betrokken is bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet, heeft een formatiestuk in de trein laten liggen. Degene die het document vond, heeft het doorgespeeld aan de Volkskrant. De krant vat de plannen samen:

VVD en CDA hebben eind september al samen een proeve van een regeerakkoord geschreven. Daarin pleiten zij voor forse maatregelen om de woningnood te bestrijden, voor een ambitieus klimaatbeleid en een miljardenfonds voor het uitkopen van boeren. Ook stuurt het akkoord aan op gratis kinderopvang voor ‘de meeste mensen’, een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen en het toelaten van meer migranten.

Het document dateert van 26 september en is opgesteld door afgevaardigden van de VVD- en CDA-fracties. Bij het opstellen van het conceptregeerakkoord hebben de partijen ook rekening gehouden met de wensen van D66. Een eerdere aanzet tot een regeerakkoord, in de zomer opgesteld door de VVD en D66, werd door de partijen zelf openbaar gemaakt.

We zijn begonnen. 🔥 Overal in Nederland liggen formatiestukken verstopt. Het Geheime Treindocument is inmiddels gevonden. Vind JIJ ze allemaal? WIE maakt het regeerakkoord compleet? Stay tuned voor de eerste hints! — hester knieriem (@hesterknieriem) November 17, 2021

cc-foto: ZandvoortaanZee