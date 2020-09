Onderzoek: Black Lives Matter protesten vrijwel altijd vreedzaam

In tegenstelling tot wat rechtse politici beweren en media vaak suggereren zijn Black Lives Matter protesten in de Verenigde Staten een toonbeeld van vreedzaamheid. Bij meer dan 93 procent van de enorme hoeveelheid protestacties die deze zomer door het hele land zijn gehouden, is geen sprake geweest van ernstig geweld of vernielingen. Datzelfde kan niet gezegd worden van de politie en andere autoriteiten. Uit het onderzoek blijkt dat er vaker wel dan niet geweld wordt gebruikt tegen de demonstranten.

Daarnaast is er een verontrustende toename van individuele geweldsacties tegen de demonstranten, bijvoorbeeld door met auto’s op protesten in te rijden. Al 50 keer was er sprake van dergelijk geweld tegen demonstranten. Donderdag vond er nog zo’n incident plaats in hartje New York bij een protest op Times Square. Niemand raakte gewond, de politie is op zoek naar de dader.

Het onderzoek is gedaan door het Armed Conflict Location and Event Data project (Acled), een organisatie die al heel lang onderzoek doet naar politiek geweld in de wereld. Acled, dat normaal rapporteert over zaken als de hoeveelheid doden in de oorlog in Jemen en politieke moorden in Afrika, heeft zich op de BLM-protesten gestort omdat gevreesd wordt dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit najaar gepaard zullen gaan met politiek geweld en instabiliteit.

De directeur van het project stelt op basis van het onderzoek dat het beeld van de BLM in de berichtgeving vertekend is omdat media veel aandacht besteden aan gewelddadige excessen. Daardoor blijft buiten beschouwing dat de protestbeweging vooral vreedzaam is, schrijft The Guardian.

Tussen eind mei en eind augustus werden 7750 BLM-demonstraties op meer dan 2000 plekken door heel de VS onderzocht, daarnaast werd gekeken naar zo’n 1000 protesten die te maken hadden met het coronavirus. Van die laatste groep betrof het in circa een derde van de gevallen een protest tegen het heropenen van scholen en die verliepen allemaal vreedzaam.

De onderzoekers achterhaalden ook dat de autoriteiten veel vaker ingrijpen bij Black Lives Matter protesten dan bij demonstraties voor andere doelen. Ook wordt daarbij veel vaker geweld gebruikt, zoals de inzet van traangas, pepperspray en rubber kogels. Dat gebeurde deze zomer bijna 400 keer. Journalisten die verslag doen van BLM-protesten zijn daar vaker slachtoffer van politiegeweld dan bij andere manifestaties. Overigens heeft dat gewelddadig ingrijpen vrijwel nooit succes, in de meeste gevallen neemt het geweld na optreden alleen maar toe.

