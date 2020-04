Onderzoek: luchtvervuiling funest voor overlevingskansen corona

Coronapatiënten uit gebieden waar voor de uitbraak veel luchtvervuiling was, hebben een grotere kans aan het virus te overlijden dan patiënten uit gebieden waar de lucht relatief schoon was. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de correlatie tussen langdurige blootstelling aan luchtvervuiling en covid-19-sterfte.

De afgelopen weken bestond bij volksgezondheidswetenschappers al het vermoeden dat er een verband was tussen luchtvervuiling en de ernst van gezondheidsklachten als gevolg van het coronavirus. Wetenschappers van de Harvard universiteit hebben nu aangetoond dat dit inderdaad zo is. Wie langdurig wordt blootgesteld aan fijnstof, zoals in grote steden, loopt een grotere kans te overlijden aan het virus dan iemand die uit een schone omgeving komt.

In New York City zijn ruim vierduizend mensen aan Covid-19 overleden. De wetenschappers rekenden uit dat als de stad de afgelopen twintig jaar de uitstoot van fijnstof met 1 microgram per vierkante meter hadden teruggebracht, er zo’n 250 mensen minder zouden zijn overleden in dezelfde tijdsspanne.

Het onderzoek kan worden gebruikt om nauwkeuriger te bepalen in welke gebieden de schaarse medische ventilatoren het hardst nodig zijn. Eerder was al bewezen dat patiënten met longklachten als gevolg van roken groter risico liepen het coronavirus niet te overleven.

Bron: New York Times / cc-foto: Pxhere