Onderzoek naar integriteit wetenschappelijk werk Plasterk

Het Hubrecht Institute, dat onderzoek doet naar ontwikkelingsbiologie en stamcellen, gaat een wetenschappelijke publicatie van de voormalige minister van Onderwijs Ronald Plasterk tegen het licht houden. De aankondiging van het interne onderzoek van het Utrechtse onderzoeksinstituut volgt op een tweet van microbioloog Elisabeth Bik.

Elisabeth Bik, die is gespecialiseerd in het opsporen van twijfelachtige afbeeldingen in wetenschappelijke publicaties, trok een maand geleden aan de bel. Ze had eerder al ontdekt dat twee afbeeldingen in het onderzoek van Plasterk en drie andere wetenschappers op bepaalde punten wel heel erg op elkaar leken. Een en ander kan wijzen op slordigheid, maar ook op wetenschapsfraude.

This one in @ScienceMagazine by a former Dutch scientist/politician is remarkable as well. The journal did not take any action. pic.twitter.com/vW6LW91GcH — Elisabeth #StayingAtHome #StayingAlive Bik (@MicrobiomDigest) March 11, 2020

Ook Pepijn van Erp, bestuurslid van de stichting Skepsis, besteedde op zijn site Kloptdatwel.nl aandacht aan het Plasterk-onderzoek. “Dat de auteurs met een goede verklaring zou moeten komen waarom die afbeeldingen deels zo op elkaar lijken, lijkt mij zeer wenselijk”, schreef hij.

Bik meldde de problemen met het in 2007 gepubliceerde onderzoek van Plasterk vier jaar geleden al via PubPeer. Het wetenschappelijk tijschrift Science, dat de paper had gepubliceerd, ondernam echter geen actie. Het Hubrecht Institute, waar Plasterk destijds directeur was, heeft via Twitter laten weten dat nu wel te doen.