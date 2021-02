Het coronavirus dat covid-19 veroorzaakt, waarde al in de herfst van 2019 in Frankrijk rond. Dat stellen wetenschappers van het Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Ze publiceerden hun onderzoek eerder deze week in het European Journal of Epidemiology. Dat meldt France Info.

Van de elf positieve gevallen die de Franse onderzoekers aantroffen, vertoonden er vijf kort voor de bloedafname symptomen die wijzen op een besmetting met het virus. Het gaat volgens de onderzoekers bovendien om mensen die een groter risico liepen op een besmetting. Zo zit er een arts bij en iemand die twee maanden door Azië heeft gereisd.

De eerste grote uitbraak met het nieuwe coronavirus werd in december 2019 vastgesteld in Wuhan. Waarschijnlijk was een dierenmarkt in die plaats de bron van de besmettingen. Wetenschappers gaan ervan uit dat het virus van vleermuizen is overgesprongen op een andere diersoort. Van dit dier zou het vervolgens zijn overgegaan op de mens.

Eerder werd het virus vermoedelijk ook al aangetroffen in Italiaanse en Spaanse rioolmonsters uit 2019. De Chinese autoriteiten grijpen berichten dat het virus al voor december 2019 rondwaarde, gretig aan om de verantwoordelijkheid voor de verspreiding van sars-cov-2 in het buitenland te leggen. Eerder werd in China het bericht verspreid dat het virus via Amerikaanse soldaten het land zou zijn binnengebracht.

Een onderzoeksmissie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO doet op dit moment onderzoek naar de herkomst van het virus.

cc-foto: Michal Jarmoluk