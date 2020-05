Ongelijkheid Nederland groter dan gedacht: rijken blijken nog veel rijker

De vermogensongelijkheid in Nederland is nog veel groter dan gedacht. Zeer vermogende Nederlanders hebben twee keer zoveel vermogen in bv’s gestald dan altijd werd aangenomen: 400 miljard euro in plaats van 200 miljard euro. Dat blijkt uit het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ van het ministerie van Financiën.

Dit zou toch wel nieuws moeten zijn: de vermogensongelijkheid is (nog) veel groter dan tot nu toe gedacht omdat 400 mrd vermogen van directeur-groot aandeelhouders in hun bv's met meer dan twee maal groter is dan altijd bleek uit de statistieken: https://t.co/2IA3DeHSYd pic.twitter.com/m2WsNm9qf6 — Bas Jacobs (@_basjacobs) May 18, 2020

De opstellers van het rapport concluderen dat de belasting op kapitaal deze eeuw in Nederland is afgenomen. “Ten opzichte van andere landen valt op dat Nederland minder belasting heft op inkomen uit vermogen van huishouden en op de omvang van vermogen”, staat in het rapport. Dat is onder meer te danken aan de hypotheekrenteaftrek.

In vergelijking met andere landen betalen werkenden in Nederland relatief veel belasting. Ze zijn deze eeuw bovendien meer belasting gaan betalen. Met name na de financiële crisis ging de belasting op arbeid omhoog.

Uit onderzoek onder Nederlanders blijkt dat zij het liefst zouden zien dat de belasting op arbeid omlaag gaat, schrijven de onderzoekers. De lagere belasting op arbeid zou moeten worden gecompenseerd door hogere belastingen op bedrijfswinsten en milieuvervuilende activiteiten.

cc-foto: Mike Mozart