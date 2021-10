Ongevaccineerde minister van Cultuur nergens meer welkom

De Estlandse minister van Cultuur Anneli Ott, van de populistische Centrumpartij, kan vanaf aankomende maandag geen enkel concert, theaterstuk of welk evenement dan ook meer bezoeken. Ott weigert al maandenlang een coronavaccinatie en die is met ingang van maandag verplicht om nog toegang te krijgen.

Tot nu toe volstond een negatieve coronatestuitslag als toegangsbewijs, maar nu Estland kampt met een nieuwe coronagolf wil de regering van de centrumrechtse premier Kaja Kallas met nieuwe maatregelen de vaccinatiebereidheid verhogen. Gemiddeld komen er in Estland nu 1200 nieuwe besmettingen per dag bij, slechts zo’n 55 procent van de volwassen bevolking is gevaccineerd.

Voor een deel van het parlement is simpelweg geen evenementen meer bezoeken niet voldoende voor Ott. Volgens Urmas Paet, van de Hervormingspartij van Kallas, moet Ott opstappen:

Het bijwonen van culturele evenementen een belangrijk onderdeel van het werk van de minister van Cultuur, en het is essentieel dat de minister deze evenementen ook bijwoont. Als iemand zijn of haar taak niet voor honderd procent kan uitvoeren, dan kan hij of zij die taak helemaal niet uitvoeren.

cc-foto: Renee Altrov, via Wikimedia Commons