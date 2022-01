Ongevaccineerde Sarah Palin niet bij proces vanwege corona

Een rechtszaak die Sarah Palin heeft aangespannen tegen The New York Times, kan niet van start gaan. Maandag bleek dat de voormalige vicepresidentskandidaat niet aanwezig kon zijn bij het proces omdat ze positief testte op corona. “Ze is natuurlijk niet gevaccineerd”, aldus de rechter.

De advocaat van de ultraconservatieve Palin heeft verzocht om de rechtszaak met zeven tot tien dagen uit te stellen. Palin heeft The New York Times voor de rechter gesleept, omdat de krant haar in 2017 ten onrechte in verband zou hebben gebracht met de schietpartij waarbij de Democratische Gabby Giffords gewond raakte. Palin verspreidde voor de aanslag een afbeelding waarop het district van Giffords was voorzien van een wapenvizier.

Hoewel de auteur van het artikel in The New York Times al snel duidelijk maakte dat het niet zijn bedoeling was om Palin verantwoordelijk te houden voor de schietpartij, spande sneeuwvlokje Palin toch een rechtszaak aan wegens smaad.