Ongevaccineerde werknemers gekort op salaris na besmetting

In Duitsland hoeven werkgevers straks geen salaris meer door te betalen als ongevaccineerde werknemers na een besmetting in quarantaine moeten. De deelstaten Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en Hessen zijn van plan om de doorbetalingsregeling af te schaffen voor vaccinweigeraars, meldt The Local. In Baden-Württemberg vervalt de vergoeding voor ongevaccineerden al vanaf 15 september.

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft begrip voor deze aanpassing. Hij spreekt van een gerechtvaardigd besluit. “Uiteindelijk zijn het de belastingbetalers die de vergoeding betalen voor iemand die ook gevaccineerd had kunnen zijn”, meent hij. De SPD’er Karl Lauterbach is het daar niet mee eens. “Niet alle ongevaccineerden zijn complotdenkers”, schrijft hij op Twitter. “Er zijn veel mensen die we nog niet hebben bereikt met onze campagne.”

Duitsland is niet het enige land waar de duimschroeven bij vaccinweigeraars worden aangedraaid. In veel landen neemt de vaccinatiegraad nauwelijks nog toe. De inzet van mobiele prikteams die zich richten op gemeenschappen waar weinig prikken zijn gezet, kan daar vaak maar weinig verandering in brengen.

Frank Ulrich Montgomery, de voorzitter van de internationale artsenorganisatie World Medical Association, pleit daarom voor strengere beperkingen voor ongevaccineerden. Als het aan Montgomery ligt, krijgen alleen mensen die zijn ingeënt of net zijn genezen van corona, nog toegang tot evenementen en het openbaar vervoer.

In Nederland dringen werkgevers er op aan inzicht te krijgen in de vaccinatiestatus van hun personeel. Zo willen de instellingen in de ouderenzorg in kaart brengen wie er gevaccineerd is: werknemers komen immers in contact met kwetsbare bewoners. Olieconcern Shell overweegt vaccinaties verplicht te stellen. Werknemers die zich niet laten inenten, worden mogelijk ontslagen, meldt de Financial Times.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong noemt strenge maatregelen tegen ongevaccineerde werknemers in een gesprek met dagblad Trouw een aantasting van de grondrechten. Als werkgevers in kaart willen brengen wie wel en niet gevaccineerd is, wordt de privacy van werknemers te grabbel gegooid, meent Jong. “Als we dit gaan faciliteren, komen we op een glijdende schaal terecht. Want als een werkgever wéét dat jij niet gevaccineerd bent, wat wordt dan de volgende stap?”

Jong vergelijkt het vragen naar een inenting met “de vraag tijdens een sollicitatiegesprek of iemand een depressie heeft gehad”. “Dat gaat een werkgever niets aan en dat vindt iedereen heel normaal. Als je in het geval van test- en vaccinatiebewijzen wettelijk gaat faciliteren dat die medische kennis wél beschikbaar is voor werkgevers, dan is dat schadelijk.”