Ongevaccineerden grootste kans op dood door corona, booster verkleint risico

Wie gevaccineerd is, heeft een veel kleinere kans aan het coronavirus te overlijden dan ongevaccineerden. Die kans wordt nog eens verder verkleind na een boosterprik. Dat meldt de Volkskrant op basis van sterftecijfers uit landen waar dat wordt bijgehouden. In Nederland gebeurt dat niet.

Een voorbeeld van landen die hun administratie op orde hebben, is Zwitserland. Vooral bij ouderen is het effect van de coronaprik zichtbaar: van elke 100 duizend ongevaccineerde Zwitsers van 80 jaar of ouder stierven er in de eerste week van december 150 aan covid-19, tegenover slechts 11 gevaccineerden. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten overleden ongevaccineerden vier tot vijf keer vaker dan mensen die zich wel lieten prikken.

In Italië is al goed te zien wat het effect is van de boosterprik. In de sterftecijfers kwamen twee keer zo weinig Italianen voor die de oppepprik lieten zetten, eenzelfde beeld is terug te zien in Frankrijk. Ook in deze landen geldt dat er veel meer ongevaccineerden sterven na een coronabesmetting dan gevaccineerden.

In Nederland wordt deze data niet bijgehouden. Het RIVM houdt wel bij welk percentage van de positief geteste mensen gevaccineerd is en wat de verhouding gevaccineerd-ongevaccineerd is in het ziekenhuis, maar omdat er geen meldingsplicht geldt voor sterfte door corona, is de vaccinatiestatus van overledenen een grijze vlek. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt dan weer wel bij wie er overleden is aan covid-19 – wat verklaart dat de CBS-sterftecijfers steeds weer hoger uitvallen dan die van het RIVM – maar er is vooralsnog geen mogelijkheid om de data van beide instanties aan elkaar te koppelen.

Hoewel inmiddels duidelijk is dat de boosterprik de kans op sterfte na een coronabesmetting nog verder verlaagt, wil het in Nederland nog altijd niet erg vlotten met de campagne. Het demissionaire kabinet is de laatste weken weliswaar aan een inhaalslag begonnen om de achterstand met andere Europese landen in te lopen, maar heel soepel gaat dat nog niet. De afgelopen dagen bleek de GGD veelvuldig telefonisch onbereikbaar voor het maken van een prikafspraak.