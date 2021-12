Ongevaccineerden veroorzaken driekwart van alle besmettingen

Ongevaccineerden veroorzaken driekwart van alle coronabesmettingen in Duitsland. Dat blijkt uit onderzoek van de Humboldt universiteit in Berlijn. Slechts in zeer zeldzame gevallen wordt het coronavirus doorgegeven door mensen die tegen het virus zijn ingeënt. Ongevaccineerden besmetten overwegend elkaar.

Beleven we ‘een pandemie van niet-gevaccineerden’? Dat was de vraag die de onderzoekers zich vooraf stelden. Het antwoord lijkt overduidelijk bevestigend te zijn. De onderzoekers gebruikten infectiedata uit de periode 11 oktober tot 7 november. Het R-getal stond in Duitsland op dat moment op 1,2, met een vaccinatiegraad van zo’n 65 procent. De wetenschappers gingen voor de effectiviteit van de coronavaccinaties uit van een gemiddelde waarde van 72 procent. Dit betekent dat bij een groep gevaccineerde mensen 72 procent van de infecties die bij een vergelijkbare groep niet-gevaccineerden wel optreedt, door het vaccin wordt voorkomen.

Deze en andere parameters werden door de wetenschappers gebruikt om de besmettingen te analyseren. Daaruit kwam naar voren dat meer dan de helft van alle nieuwe besmettingen werden overgedragen van ongevaccineerde op ongevaccineerde. In een kwart van de gevallen waren het ongevaccineerden die gevaccineerden besmetten, voor 15 procent van de besmettingen gold dat juist andersom. Slechts 9 procent van alle nieuwe besmettingen werden overgedragen van gevaccineerde op gevaccineerde. Oftewel: bij ruim 91 procent van alle nieuwe besmettingen waren ongevaccineerden betrokken.