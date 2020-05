Een poging tot online vergaderen van de gemeenteraad van West Betuwe is donderdagavond verstoord doordat een onbekende racistische taal uitsloeg en pornobeelden toonde. De gemeente had met een openbare link naar het videovergadersysteem Zoom een oproep gedaan mee te praten.

Een videovergadering in West Betuwe werd vanavond ruw verstoord. Zie de verbijsterde reacties van de deelnemers. pic.twitter.com/93uFuOoxEl — Dick Aanen (@DickAanen) May 7, 2020

Volgens gemeenteraadslid van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe, die het intitiatief nam om de vergadering af te breken, was er sprake van een hack maar techjournalist Daniël Verlaan weerspreekt dat: “Nee, de gemeente deelde de Zoom-link openbaar en een trol Zoom-bomde de conferentie en toonde porno.”

De Zoom-conferentie van de gemeenteraad van West Betuwe is "gehackt", schrijft De Gelderlander. Nee, de gemeente deelde de Zoom-link openbaar en een trol Zoom-bomde de conferentie en toonde porno. Doe je werk als journalist: dit komt door hun fout.https://t.co/IoVKFXVpiM pic.twitter.com/yb8KaxaPfk — Daniël Verlaan (@danielverlaan) May 8, 2020

Omroep Gelderland schrijft:

Op verzoek van Van Kuilenburg werd de raadsvergadering abrupt gestopt. Al snel werd een nieuwe vergadering via Zoom aangemaakt, die wel beveiligd was met een wachtwoord. Daar wilde haar partij niet aan meewerken. ‘Onze inwoners zouden ook geïnformeerd worden en mee kunnen praten en vragen stellen. Dat kon op deze manier niet’, stelt zij. Bovendien weigert ze nog een keer via hetzelfde programma te vergaderen. ‘Met Zoom ga ik niet meer vergaderen, dat is echt niet veilig. Daar had ik ze al zes weken terug voor gewaarschuwd. Toen kreeg ik als antwoord dat het wel kon, maar je ziet wat er gebeurt.’

Vorige maand is er in verband met de coronacrisis met grote spoed een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat lokale en provinciale overheden digitaal kunnen vergaderen. Dat was tot nu toe niet geregeld waardoor er amper ervaring mee bestaat.