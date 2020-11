Onlusten op ‘probleemeiland’ Urk, brandhaard coronavirus weigert vaccinaties

Grote groepen jongeren hebben zich zaterdagavond in Urk schuldig gemaakt aan brandstichting, vuurwerkcriminaliteit en geweld tegen hulpverleners.

Omroep Flevoland meldt:

Volgens een getuige ging het om honderden mensen die stonden toe te kijken en verplaatsten de onlusten zich van het haventerrein naar de Akkers. De politie was in groten getale aanwezig. Naast agenten uit Urk werden er ook politiemensen uit omliggende regio’s opgeroepen, laat een woordvoerder weten. Naast het afsteken van zwaar vuurwerk werd er op de Akkers ook brandgesticht. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn een afvalbrand en een brand in een auto in het Wilhelminapark geblust. De brandweerlieden en agenten werden tijdens hun werk bestookt met vuurwerk. Verschillende kliko’s gingen daarnaast in vlammen op.

De politie heeft geen enkele verdachte gearresteerd. Het is volgens Omroep Flevoland onduidelijk wat de aanleiding is voor de geweldsuitbarsting.

Ondertussen speelt er een andere nijpende kwestie op het voormalige eiland dat moeite heeft met integratie en al langer geteisterd wordt door drugsproblematiek. Bij dat laatste bleek onder meer een SGP-wethouder betrokken. De gemeente is een brandhaard van het coronavirus maar de overwegend fundamentalistisch-christelijke bevolking weigert zich straks te laten vaccineren, schrijft Trouw.

Het is crisis op Urk nu het coronavirus razendsnel om zich heen grijpt in het dorp met ruim 21.000 inwoners. Afgelopen week tijdens de piek telde het dorp in verhouding de meeste positieve tests van heel Nederland. Zaterdag waren op Urk 190 besmettingen op de honderdduizend inwoners, er kwamen veertig positieve tests bij. Het toenemende aantal besmettingen is niet de enige zorg op Urk. Het geloof in goddelijke voorzienigheid is een groot goed op het voormalige eiland in de Zuiderzee. De bereidheid om te vaccineren is daarom van oudsher laag en stuit op principiële religieuze bezwaren. Vorig jaar zomer was er nog een lokale mazelenuitbraak in het vissersdorp, niet gek als je bedenkt dat in 2019 slechts 58,5 procent van de 2-jarigen op Urk volledig was ingeënt. Ter vergelijking: het gemiddelde in Nederland ligt op 91 procent.