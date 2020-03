Ook Klobuchar stapt uit presidentsrace, steunt Biden

Aan de vooravond van Super Tuesday heeft Amy Klobuchar bekendgemaakt dat ze niet meer meedoet aan de strijd om de Democratische presidentskandidaat te worden. Afgelopen weekend besloten ook Pete Buttigieg en Tom Steyer de handdoek in de ring te gooien.

De gematigde Buttigieg en Klobuchar steunen nu Joe Biden, die de voorverkiezing in de staat South Carolina won. In de andere drie staten waar tot nu toe voorverkiezingen zijn gehouden, kreeg Bernie Sanders de meeste stemmen.

Dinsdag worden er voorverkiezingen gehouden in veertien staten, waaronder in grote staten als Californië en Texas. Klobuchar vergezelde Biden maandag tijdens een bijeenkomst in Dallas, Texas.

In Californië maakt Sanders volgens de peilingen de grootste kans om als overwinnaar uit de bus te komen. Hoewel Sanders vier jaar geleden in de grootste Amerikaanse staat nog verloor van Hillary Clinton, haalt de senator uit Vermont deze keer alles uit de kast. Hij heeft 7 miljoen dollar uitgegeven aan tv-spotjes in Californië, terwijl Biden niets uitgaf aan tv-commercials in de staat.

Miljardair Michael Bloomberg heeft verreweg het meeste geld uitgegeven aan tv-reclame in Californië: 71 miljoen dollar. Ook in andere staten waar de Democratische kiezers op Super Tuesday naar de stembus gaan, heeft hij met geld gesmeten.

De vraag is of Bloombergs financiële machtsvertoon tot resultaat leidt. Landelijk staat hij op de derde plaats, met een gemiddelde steun van 15 procent. Sanders gaat aan kop, met 28 procent, terwijl Biden goed is voor 21 procent. Bloomberg doet het ook maar nipt beter dan Elizabeth Warren, de progressieve intellectuele kandidaat die op 14 procent staat.

cc-foto: Gage Skidmore