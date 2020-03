Ook longscans jonge Covid-19-patiënten ‘ronduit angstaanjagend’

De Belgische spoedarts Ignace Demeyer luidde maandagavond in het programma Terzake de noodklok over de gevolgen die Covid-19 kan hebben voor jonge, gezonde mensen. De longen van patiënten tussen de 30 en 50 jaar die zich met flinke klachten bij het ziekenhuis melden, zijn er vaak slecht aan toe. De longscans noemt Demeyer ‘ronduit angstaanjagend’.

“Ze hebben allemaal dezelfde klachten”, vertelt dokter Demeyer. “Ze zijn een week ziek geweest, grieperig thuis gebleven. De griepaanval is voorbij, denken ze. Twee dagen voelen ze zich prima. En dan komen ze zich aanmelden met klachten van een droge kuchhoest en kortademigheid. Wanneer we dan hun zuurstofsaturatie (gehalte van zuurstof in ons bloed, red.) meten, zien we dat ze zeer lage zuurstofsaturaties hebben voor hun leeftijd.”

Hoewel uit de cijfers uit China en Italië blijkt dat de sterfte bij patiënten onder de vijftig naar verhouding laag is, maakt Demeyer zich toch grote zorgen om jongeren bij wie de longblaasjes zich vullen met ontstekingsvocht. “Die mensen kunnen uiteraard wel nog genezen, maar het is wel een levensbedreigende situatie. En het zijn mensen die niet roken, ze hebben geen andere aandoening zoals suikerziekte of hartfalen. Het zijn sportieve jonge mensen.”

Ook in Nederland is ongeveer de helft van de 96 corona-patiënten op de intensive care jonger dan vijftig jaar, meldt de NOS. “Wij denken dat dat komt doordat de uitbraak vooral in Brabant zit, en dat dat te maken heeft met carnaval. Carnavalsvierders zijn over het algemeen toch wat jonger”, verklaart Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Ook Gommers waarschuwt voor de gezondheidseffecten op lange termijn.