Oorlogsdreiging Kosovo vanwege conflict over nummerborden

De toch al gespannen relatie tussen Servië en Kosovo is verder onder druk komen te staan door een conflict over nummerborden. De Servische regering liet dit weekend straaljagers boven de grensregio vliegen. Op enkele kilometers van de grens staan inmiddels bewapende voertuigen. Volgens de Servische minister van Defensie is het leger in opperste staat van paraatheid.

De Servische minderheid in Kosovo protesteert al enige tijd tegen een nieuwe regel die automobilisten met Servische nummerborden verplicht om die te vervangen als ze Kosovo binnenrijden. De door etnische Albanezen geleide regering van Kosovo stelt dat de Serviërs op die manier met gelijke munt worden terugbetaald: Servië doet hetzelfde met Kosovaarse nummerborden.

Omdat de Serviërs in Kosovo wegen blokkeren, stuurde de Kosovaarse regering de politie af op de demonstranten. Een provocatie, meent de Servische regering die altijd bezorgd is over het lot van de Servische inwoners van Kosovo. De Servische president Aleksandar Vučić heeft de NAVO laten weten dat zijn land zal ingrijpen als de Serviërs in Kosovo gevaar lopen.

In de tweede helft van de jaren negentig was Kosovo het toneel van een bloedige strijd tussen het Servische leger, Servische paramilitairen en het Kosovaarse Bevrijdingsleger (UÇK) dat zich wilde afscheiden van Servië. Na NAVO-bombardementen in 1999 trok Servië zich terug uit Kosovo. In 2008 werd Kosovo officieel onafhankelijk.

De secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg en EU-buitenlandchef Josep Borrell roepen Kosovo en Servië op tot de-escalatie. De Albanese premier Edi Rama gooit daarentegen olie op het vuur. Na een ontmoeting met de Kosovaarse premier Albin Kurti verweet hij Servië “theatrale manoeuvres”.

I spoke to @avucic of #Serbia & @albinkurti of #Kosovo about the need to de-escalate in the north of Kosovo. It's vital both Belgrade & Pristina show restraint & return to dialogue. @NATO_KFOR ’s mandate remains to ensure a safe & secure environment & freedom of movement for all.

Serbia and Kosovo need to unconditionally de-escalate the situation on the ground. Any further provocations, unilateral or uncoordinated actions are unacceptable.

The EU-facilitated Dialogue remains the only platform to address & resolve all open issues.https://t.co/GVv54dKRBb

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 26, 2021