Oostenrijk: opbrengst boete vaccinweigeraar gaat naar ziekenhuis in de buurt

Oostenrijkers die volgend voorjaar niet gevaccineerd zijn, moeten elk kwartaal een boete van 600 euro betalen. Door administratiekosten kan het bedrag oplopen tot maximaal 3.600 euro per jaar. Het geld vloeit niet in de schatkist maar komt ten goede aan plaatselijke ziekenhuizen, meldt Der Tagesspiegel.

De Oostenrijkse vaccinatieplicht gaat gelden voor iedereen van 14 jaar en ouder. Er worden uitzonderingen gemaakt voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten, mensen die in de afgelopen 180 dagen besmet zijn geweest en zwangere vrouwen. De groene minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein raadt vrouwen die in verwachting zijn, wel aan om zich te laten vaccineren. Maar “de toestand van de zwangerschap moet als bijzonder gevoelig worden beschouwd”, schrijft hij op Twitter.

De inentingsverplichting geldt vanaf 1 februari. Voor 15 februari ontvangen alle ongevaccineerden een brief van Mückstein. Wie op 15 maart nog niet is ingeënt, moet gaan betalen. Elk kwartaal is er een vaccinatiedeadline. De Oostenrijkse regering biedt wel een uitweg: wie “actief berouw” toont en zich alsnog laat vaccineren, hoeft de boete niet te voldoen.