Oostenrijk: nieuwe lockdown geldt alleen voor ongevaccineerden

De Oostenrijkse regering stelt dat een nieuwe lockdown alleen voor ongevaccineerden zal gelden. Kanselier Alexander Schallenberg waarschuwt voor “een pandemie onder mensen die niet tegen het virus beschermd zijn”. Hij wil geen strenge maatregelen meer treffen tegen burgers die al een bijdrage leveren aan de strijd tegen het virus. Een nieuwe algemene lockdown wil de regering dan ook vermijden. Volgens de plannen zullen ongevaccineerden wel in lockdown moeten gaan als de problemen met besmette burgers groter worden. Ongevaccineerden moeten dan permanent thuisblijven en mogen alleen naar buiten voor noodzakelijkheden als boodschappen of natuurlijk een bezoek aan de dokter.

HLN schrijft:

Circa 62 procent van de Oostenrijkse bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd. Op de intensive care-afdelingen van ziekenhuizen liggen inmiddels 220 Covidpatiënten, een sterke stijging en vergelijkbaar met de situatie van een half jaar geleden. Als dat aantal oploopt tot 600, zullen de vrijheidsbeperkingen voor ongevaccineerden ingaan. (…) Eerder deze week maakte de regering bekend dat de meeste werknemers in Oostenrijk met ingang van volgende maand moeten aantonen dat ze zijn gevaccineerd tegen corona, negatief zijn getest of zijn genezen. De gezondheidsautoriteiten gaan steekproeven in bedrijven houden. Werknemers die geen bewijs van hun coronastatus kunnen tonen, riskeren een boete van 500 euro. Werkgevers moeten 3.600 euro betalen, zo besloot de regering.