Opvang in de regio: kinderen sterven in Syrische kampen

Geen video? Klik hier.

De hulporganisatie Save the Children maakt bekend dat er twee kinderen per week sterven in de vluchtelingenkampen Roj en al-Hol, in het noordoosten van Syrië. Alleen dit jaar al zijn er 62 kinderen overleden. De kampen zijn oorspronkelijk opgezet om IS-aanhangers in vast te zetten maar zitten inmiddels ook vol met mensen die juist gevlucht zijn voor het barbaarse geweld van IS. Er wonen in de kampen zo’n 60.000 mensen, waarvan 40.000 kinderen. Behalve Syriërs en Irakezen zitten er zo’n zestig andere nationaliteiten in de kampen, onder hen ook Nederlanders.

Save the Children rapporteert dat onder meer EU-landen duizenden kinderen in de steek laten. De kinderen in de kampen, die beheerd worden door Koerdische strijders, worden slecht verzorgd en krijgen geen onderwijs. Ondertussen worden ze ingezet als arbeidskrachten. Kinderen jonger dan 11 jaar zouden gedwongen worden te werken. Sommige gezinnen verblijven al meer dan vier jaar in de kampen.

Kinderen in al-Hol vertellen aan Save the Children dat het leven in het kamp voelt als dat van gevangenen. Er komt veel geweld voor en ze zeggen dat ze zich onveilig voelen als ze bijvoorbeeld naar de wc gaan en zich wassen. Een 11-jarige meisje uit Libanon verklaarde in mei “Ik kan niet meer tegen dit leven. We doen niets anders dan wachten.” Ze kwam later om bij een mislukte vluchtpoging.

Save the Children constateert dat regeringen als die in de EU de kinderen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld en onderdrukking aan hun lot overlaten. Vrees voor een deel van de publieke opinie zou regeringen ervan weerhouden in actie te komen om de kinderen te redden.

De organisatie verklaart:

Sonia Khush van Save the Children Syrië: “Nu zien we dat overheden deze kinderen, in feite oorlogsslachtoffers, gewoon in de steek laten. Tot dusver wordt 83 procent van de repatriatie-operaties door Oezbekistan, Kosovo, Kazakstan en Rusland georganiseerd. Overige landen moeten dit voorbeeld volgen, zodat deze kinderen kunnen herstellen en gebruik kunnen maken van de gespecialiseerde zorg die zij zo hard nodig hebben.” Save the Children wil dat ook de Nederlandse regering zich harder inzet om Nederlandse kinderen en hun moeders terug te halen. Eerder slaagde een Nederlandse delegatie erin om 5 kinderen te repatriëren. “Een mooi begin, maar het is verre van genoeg”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. “In de kampen verblijven momenteel nog steeds 75 kinderen met een Nederlandse afkomst. Hoe langer de kinderen in de kampen blijven, hoe groter de mentale en fysieke impact. Deze kinderen hebben hulp en bescherming nodig, want ze zijn allereerst slachtoffer en bovenal vooral nog kind.” Save the Children Nederland doet daarom opnieuw een dringend beroep op het demissionaire kabinet om hen te repatriëren en de kinderen hier te beschermen. Daarbij is berechting van de moeders noodzakelijk en moet, in het geval van Nederlandse moeders, hier plaatsvinden.

Geen video? Klik hier.