Orka’s voeren ‘georganiseerde’ aanvallen uit op zeiljachten in Europese wateren

Van de Straat van Gibraltar tot de kust van Galicië in het noorden van Spanje zijn zeiljachten de afgelopen tijd aangevallen door orka’s. De aanvallen zijn zo heftig dat de bemanningen noodsignalen hebben uitgestuurd. De immense zoogdieren hebben de schepen daarbij beschadigd, in twee gevallen verloor het schip het roerblad en is minstens een bemanningslid gewond geraakt.

Afgelopen vrijdag werd een 11-meter lang Brits jacht aangevallen nadat het vanuit A Coruna koers zette naar Engeland. De orka ramde daarbij minstens 15 keer de achtersteven. Het schip raakte stuurloos en moest naar de haven gesleept worden.

Anderhalve week eerder stuurde een Frans schip een noodsignaal uit naar de kustwacht dat het werd belaagd door de immense zeezoogdieren. Op dezelfde dag raakte een Spaans jacht het roer kwijt bij een soortgelijke aanval.

Eind juli werd een schip bij Kaap Trafalgar omsingeld door negen orka’s. Een uur lang beukten ze in op het roer, het schip werd in het rond geduwd en de motor werd beschadigd terwijl de dieren luid met elkaar communiceerden. Bemanningslid Victoria Morris verklaart dat de aanval “volledig georkestreerd” werd. Eerder die week werd een ander schip bijna een uur lang aangevallen waarbij de schouder van de stuurman bijna uit de kom raakte. De avond daarvoor werd een Brits jacht volgens het schipperspaar abrupt tot stilstand gebracht, rondgedraaid en enigszins uit het water getild. Een andere schipper meldt dat ook zijn schip eerder die avond werd aangevallen en omhoog getild. Dat schip werd een kwartier lang stuurloos heen en weer geduwd.

Onderzoekers staan voor een raadsel. Orka’s volgen vaker schepen maar aanvallen van dit niveau komen zelden voor en zeker niet in deze frequentie. Orka’s zijn zeer intelligente dieren en het lijkt er op alsof de aanvallen ‘georganiseerd’ plaatsvinden. Onderzoeker achten het hoogstwaarschijnlijk dat het steeds om dezelfde groep orka’s gaat. Mogelijk voelen de dieren zich bedreigd.

Bioloog Alfredo López legt in The Observer uit dat orka’s ieder jaar in september van de Golf van Cadiz naar de Golf van Biskaje trekken om daar op tonijn te jagen.

Radioaviso en Rías Bajas por avistamiento de orcas en zona. Se solicita a embarcaciones que no intenten aproximarse, den amplio resguardo e informen. Ya han sufrido acometida un velero francés y otro de la Armada sin daños mayores #SeguridadNautica (foto no referida al caso) pic.twitter.com/QmHdxAKHKZ — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 31, 2020

De Spaanse kustwacht raadt schippers aan uit de buurt van orka’s te blijven maar de vraag is of dat in de praktijk mogelijk is. Wel waarschuwen schepen elkaar nu als de dieren gespot worden.

