Oud-minister Afghanistan bezorgt nu pizza’s in Leipzig

Sayed Sadaat was tot 2018 minister van Communicatie in de regering van Afghanistan. Hij stapte op na onenigheid met mensen uit de entourage van de president. Vorig jaar december vluchtte hij en ondanks dat hij een Brits paspoort heeft hij daar hij een groot deel van zijn leven woonde, koos hij net voordat de Brexit dat onmogelijk zou maken voor Duitsland. Hij verwachtte er met zijn opleiding in IT en telecommunicatie een betere toekomst te vinden. Dat pakte iets anders uit. “Taal is het belangrijkste onderdeel”, constateert Sadaat, die inmiddels vier uur per dag Duitse les volgt, als het gaat om het maken van carrière.

Zes uur per dag werkt hij nu in Leipzig als koerier voor de maaltijdenbezorgdienst Lieferando. Daarvoor moest hij niet alleen leren fietsen maar ook hoe zich snel door het stadsverkeer te verplaatsen. “Dat was in het begin nogal een uitdaging,” zegt hij tegen journalisten van Reuters. Over zijn baan zegt de 49-jarige Sadaat ‘werk is werk’. “Ik hoop dat andere politici hetzelfde pad zullen volgen en in het openbaar gaan werken in plaats van zich alleen te verschuilen.”

cc-foto: René Mentschke