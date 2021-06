Oud-premier Dries van Agt zegt lidmaatschap CDA op

Oud-premier Dries van Agt heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Op de website van The Rights Forum laat hij weten dat hij ‘de onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk’ niet langer kan verdragen. Van Agt is ruim vijftig jaar lid geweest van de partij en zijn voorloper KVP.

De inmiddels 90-jarige Van Agt werpt zich al lange tijd op als voorvechter voor de Palestijnse zaak en tegen de onderdrukking van de Palestijnen door Israël. Daarmee botste hij de afgelopen jaren al meermaals met het standpunt van de partij namens wie hij van 1977 tot en met 1982 minister-president was. Eind mei was voor Van Agt het moment dat hij zijn naam niet langer aan de partij verbonden wilde hebben. Toen stemde de CDA-fractie in de Tweede Kamer ‘opnieuw tegen belangrijke moties, ingediend ter ondersteuning van Palestina en als handreiking aan het noodlijdende Palestijnse volk’.

In elf gevallen was de stem van die fractie doorslaggevend voor verwerping van die moties. De moties gingen onder meer over erkenning van de Palestijnse staat, het koloniseren en annexeren van Palestijns grondgebied door Israël in strijd met het internationale recht, het veroordelen van het dodelijke geweld van Israël tegen de bevolking van Gaza, en beëindiging van de Israëlische blokkade van Gaza.

Van Agt oordeelt hard over zijn nu voormalige partij:

Voor mij is het onbegrijpelijk dat het CDA het hoofd blijft afwenden van het immense leed dat het Palestijnse volk wordt aangedaan, en zich bovendien geen snars aantrekt van onze eigen Grondwet die verplicht tot eerbiediging van de internationale rechtsorde. Even onbegrijpelijk is dat onze parlementariërs als het erop aankomt stemmen tegen de christelijke inspiratie die de partij in zijn vaandel voert, en ook tegen zijn eigen politieke standpunten zoals de kwalificatie van de kolonisering van Palestijns land als illegaal.

De oud-premier zegt meermaals intern geprobeerd te hebben het CDA een andere koers op te sturen. Tevergeefs, zo blijkt. Van Agt schrijft de hoop verloren te hebben dat ‘het CDA de kant van het recht, de rechtvaardigheid en de solidariteit met mensen in verdrukking zal kiezen’. Al bij de Kamerverkiezingen van 2017 stemde Van Agt niet meer op het CDA vanwege de anti-Palestijnse koers. Op een vraag destijds of hij nog wel lid was van de partij, antwoordde hij slechts dat zijn vrouw de contributie nog betaalde. De stem van Van Agt ging naar GroenLinks.