Overheid durft burger niet te vragen minder vlees te eten: ‘Politiek gevoelig’

Een oproep aan burgers om een beetje minder vlees te eten om zo het klimaat te sparen, ligt ‘politiek gevoelig’ en is om die reden geschrapt uit een overheidscampagne over klimaatbewustzijn. Dat meldt de Volkskrant vrijdag. Het onderwerp werd uiteindelijk geschrapt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De informatie werd boven water gehaald door dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier en heeft betrekking op de publiekscampagne ‘Iedereen doet wat’ uit 2019. Het gaat daarbij expliciet niet om een pakket maatregelen, maar slechts om voorlichting over wat burgers zelf kunnen doen om de klimaatcrisis te bestrijden. Van het huis beter isoleren, tot de auto wat vaker laten staan. Maar vragen om wat minder vlees te eten, omdat de vee-industrie een bijzonder groot aandeel heeft in de klimaatopwarming, werd op het laatste moment toch maar geschrapt. Onder meer een passage om twee keer per week plantaardig te eten, haalde de campagne niet.

Volgens Anne Hilhorst van Wakker Dier is wel duidelijk waar deze gevoeligheid precies ligt: ‘Daar zit een lobby achter’. Ze vindt het zorgelijk dat een overheid ‘niet tegen zijn burgers durft te zeggen’ dat minder vlees eten een van de meest effectieve manieren voor consumenten zelf is om iets tegen klimaatopwarming te doen. Ook Partij voor de Dieren-Kamerlid Frank Wassenberg noemt het ‘alarmerend’ dat het kabinet-Rutte zelfs het benoemen van de bewezen schadelijke gevolgen van vleesconsumptie als politiek bestempeld.

Het ministerie van EZK laat in een reactie aan de krant weten dat de oproep tot het eten van minder vlees ‘controverse opriep’ en daarom geschrapt is. Onder meer de Telegraaf besloot op de voorpagina te waarschuwen voor ‘de verkettering van vlees’, voorzien van een foto van iemand die strijdlustig twee gehaktballen aan een vorkje omhoog houdt.