‘Pandemie is over een jaar voorbij; ontstaan dodelijker varianten onwaarschijnlijk’

Volgens Stephane Bancel, ceo van vaccinmaker Moderna, komt de corona-pandemie in de tweede helft van 2022 ten einde. Er zijn dan wereldwijd voldoende vaccins om iedereen, of althans voldoende mensen, te beschermen tegen het virus. Bancel verklaarde tegenover de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung ook dat er snel vaccins beschikbaar komen voor kinderen.

Volgens de medicijnmaker kan de uiterst besmettelijke delta-variant ervoor zorgen dat zelfs mensen die zich niet laten vaccineren uiteindelijk op grote schaal immuun worden. “Omdat die zo besmettelijk is lopen ongevaccineerden grote kans corona op te lopen en zo langs natuurlijke weg immuun te worden. Op die manier zullen we uiteindelijk in een situatie belanden die lijkt op die rond de griep. Je kunt je daartegen laten vaccineren en probleemloos de winter doorkomen of je doet dat niet en je neemt het risico ziek te worden en zelfs in het ziekenhuis te belanden.” Hij verwacht dat er over een jaar sprake is van een “terugkeer naar nornmaal”.

Ondertussen heeft de schepper van het Oxford-vaccin, oftewel AstraZeneca, verklaart dat het onwaarschijnlijk is dat er dodelijker mutaties van het virus op zullen duiken. Professor Dame Sarah Gilbert zegt dat het virus “geen kant meer uit kan”. Als gevolg daarvan zullen de gevolgen van het virus juist steeds minder ernstig worden. Op een online bijeenkomst van de Royal Society of Medicine legde ze uit dat “we normaal zien dat virussen minder dodelijk worden naarmate ze zich gemakkelijker verspreiden en er is geen reden om aan te nemen dat we een dodelijk variant van Sars-CoV-2 gaan meemaken.”

Volgens Gilbert zal het virus zich ontwikkelen zoals de griep. “Na verloop van tijd ontstaat er een langzame golf met kleine veranderingen waarbij we de kans hebben daar op te reageren.” Ze vertelde dat vanwege de manier waarop het virus in elkaar steekt het onwaarschijnlijk is dat er een variant komt die het vaccin of de immuniteit weet te omzeilen en ondertussen toch zeer besmettelijk blijft.

Als corona zich tot een echte seizoensgebonden ziekte ontwikkelt, zoals ook de griep, dan zal er een algemene immuniteit onder de bevolking opgebouwd worden. Net als die er al is voor de andere coronavirussen. “Er zijn er daar vier van en die gaan al tientallen jaren rond zonder dat we ons er bewust van zijn.” De vraag is volgens haar nog wel hoe lang het gaat duren voordat met dit coronavirus dat stadium wordt bereikt en welke maatregelen daar nog voor nodig zijn, schrijft The Independent.