Parijs verandert Champs-Élysées in groene wandelstraat

De kans is groot dat de Champs-Élysées een groene wandelstraat wordt, nu ook de Parijse burgemeester Anne Hidalgo zich achter dat plan heeft geschaard. De socialistische burgemeester die zich inzet om het autoverkeer in de stad terug te dringen, verklaart maandag in een interview met Journal du Dimanche dat de beroemde straat “een buitengewone tuin” zal worden.

De vergroening van de Champs-Élysées zal in etappes gaan, meldt het Franse persbureau AFP. Om te beginnen is het Place de la Concorde, waar auto’s eindeloos rondjes rijden, aan de beurt. Het plein moet voor de Olympische Spelen van 2024 klaar zijn. Daarna wordt de Champs-Élysées onder handen genomen.

Activisten zetten zich al jaren in voor vergroening van de drukke verkeersstraat. In Hidalgo lijken zij een invloedrijke medestander te hebben gevonden. De burgemeester sloot eerder al belangrijke verkeersaders langs de Seine af voor gemotoriseerd verkeer. Ook investeert ze in meer fietspaden. Door de coronacrisis hebben de inspanningen om van Parijs een fietsstad te maken, de wind in de rug gekregen.

cc-foto: Frank R