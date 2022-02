Partij voor de Dieren keert zich af van boegbeeld Ewald Engelen wegens Oekraïne

Esther Ouwehand, leider van de Partij voor de Dieren, heeft in felle bewoordingen afstand genomen van Ewald Engelen. De hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en columnist van De Groene was tot 2020 bij verkiezingen verscheidene malen lijstduwer van de partij. “Ewald Engelen spreekt op geen enkele manier namens de PvdD en de standpunten die hij inneemt zijn niet de onze,” schrijft Ouwehand.

Ouwehand reageert daarmee op een omstreden tweet waarin Engelen stelt dat Oekraïne zelf schuld draagt aan de Russische invasie omdat het land samenwerking zocht met de Europese Unie. Dat standpunt komt een op een overeen met de positie van Moskou. Volgens de gedachtegang van Engelen is het aan Rusland te bepalen waar zijn buurlanden wel of geen lid van worden.

Ouwehand had zich direct na de invasie al duidelijk uitgesproken tegen de invasie.

Afschuwelijk. Wat een verschrikkelijke nachtmerrie voor de mensen in Oekraïne. De inval is een ongekende daad van agressie van Poetin en een flagrante schending van de soevereiniteit van Oekraïne en internationaal recht. Zeer stevige sancties zijn noodzakelijk — Esther Ouwehand (@estherouwehand) February 24, 2022

Engelen was tot een aantal jaren geleden een in radicale kringen gevierd linkse denker. Tot hij in 2013 met een groep uiterst conservatieve en extreemrechtse mannen, waaronder Thierry Baudet, een comité vormde dat wilde verhinderen dat de Europese Unie met Oekraïne ging samenwerken. In samenwerking met de website Geenstijl wist het comité een referendum over het associatieverdrag af te dwingen. De organisatoren bekenden later dat het werkelijk doel van hun referendum de destabilisatie van de EU was geweest. Dat is – waarschijnlijk niet toevallig – ook een van Poetins belangrijkste doelen.

Engelen keerde zich in de loop der tijd ook steeds meer tegen het linkse ideaal van gelijkheid en de voorvechters daarvan. In december publiceerde de columnist samen met Marianne Thieme, de oprichter van de Partij voor de Dieren met wie hij vorig jaar in het huwelijk trad, nog een gids voor politieke verandering maar was toen kennelijk zelf al lang de weg kwijtgeraakt.