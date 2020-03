Pas op voor hoax: elk kwartier drinken beschermt je niet tegen Covid-19

Bij elke grote gebeurtenis kun je er de klok op gelijk zetten: vroeg of laat beginnen er berichten van ‘grappenmakers’ te circuleren met onjuiste informatie. Bij de Covid-19-crisis is het niet anders. Vooral een bericht dat zogenaamd afkomstig is van het Stanford-ziekenhuis (of van het Milken Institute) wordt veel verspreid, onder meer via Facebook en WhatsApp. Er zijn inmiddels verschillende versies van in omloop en er gaat ook een Nederlandse vertaling rond.

Het bericht bevat ‘tips’ voor wie wil weten of hij besmet is met het nieuwe coronavirus. “Haal diep adem en houd je adem langer dan tien seconden in”, staat er bijvoorbeeld. Wie dat zonder problemen kan, hoeft zich volgens de opstellers van het bericht geen zorgen te maken. Ook is er de aanbeveling om elk kwartier een slokje te drinken. “Zelfs als het virus in uw mond komt, zullen drinkwater of andere vloeistoffen ze door uw keel en in de maag spoelen. Eenmaal daar zal je maagzuur al het virus doden.”

Een door Mother Jones geraadpleegde arts maakt korte metten met de ‘tips’. Door tien seconden je adem in te houden, kun je hooguit vaststellen of je angstig bent of ademhalingsproblemen hebt, niet of je geïnfecteerd bent met Covid-19, verklaart Loren Rauch tegenover Mother Jones. En ook de tip om elk kwartier te drinken verwijst hij naar het rijk der fabelen. “Helemaal nep.”

Dat geldt vanzelfsprekend ook voor het bericht dat niet van Stanford (of het Milken Institute) afkomstig is. Het verdient dan ook de aanbeveling om geen waarde te hechten aan de beschrijvingen in het bericht over de verschillende symptomen van Covid-19 en een gewone verkoudheid. Zelfs artsen hebben nog altijd tests nodig om vast te stellen of een patiënt besmet is met het nieuwe coronavirus, dus het zou wel heel knap zijn als je zelf een diagnose kunt stellen op basis van wat iemand je via WhatsApp heeft doorgestuurd.