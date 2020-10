Paus wil geregistreerd partnerschap voor homostellen

Paus Franciscus heeft zich uitgesproken voor een geregistreerd partnerschap voor homostellen. ‘Homoseksuele mensen hebben recht op een gezin. Ze zijn kinderen van God,’ zei de Paus. Hij ging daarbij niet zo ver om het kerkelijk huwelijk open te stellen voor homostellen, maar vindt wel dat het tijd is voor een formeel partnerschap ‘zodat ze wettelijk beschermd zijn’.

De Paus doet de uitspraken in de documentaire “Francesco” die woensdag op het filmfestival in Rome in première ging. In de documentaire komen nog andere sociale thema’s aan bod, waaronder klimaatverandering, armoede, migratie, ongelijkheid en racisme.

In de documentaire is ook veel aandacht voor Juan Carlos Cruz, een Chileens slachtoffer van misbruik door priesters. Hoewel de Paus tijdens zijn eerste bezoek aan Chili de beschuldigingen van Cruz nog van de hand wees, kwam hij daar later op terug. Uiteindelijk drukte Franciscus Cruz, die zelf homoseksueel is, op het hart dat God hem zo gemaakt heeft.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Paus laat weten voorstander te zijn van homorechten binnen de Katholieke Kerk. Als aartsbisschop van Buenos Aires sprak hij zich ook al uit voor een geregistreerd partnerschap. Het is wel de eerste keer dat hij in zijn huidige functie deze uitspraken doet.

Bron: AP