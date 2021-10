Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in grootste veroorzakers klimaatcrisis

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in fossiele energie. Een groeiende groep rijksambtenaren en docenten eiste al langere tijd dat hun fonds elders investeerde. Dat ABP dat nu inderdaad doet, is naar eigen zeggen vanwege de inhoud van het meest recente VN-klimaatrapport. Daarin staat dat de snelheid waarmee het klimaat verandert hoger is dan voorheen gedacht en dat de crisis sneller onomkeerbaar dreigt te worden.

Aan het FD laat ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann weten ‘een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 C’:

Het ABP bestuur ziet noodzaak en urgentie tot een koerswijziging. We nemen afscheid van beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen omdat we onvoldoende kans zien om met onze invloed als aandeelhouder de noodzakelijke forse versnelling van de energietransitie bij deze bedrijven te realiseren.

De NOS weet te melden:

Eind vorig jaar had ABP ruim 15 miljard euro belegd in producenten van fossiele brandstoffen, zoals de grote olie- en gasbedrijven Shell, BP, ExxonMobil en Gazprom. De waarde van het aandelenbelang in Shell was eind 2020 431 miljoen euro.

‘Dit is echt fantastisch, na al die jaren actievoeren is het eindelijk gelukt,’ zegt Liset Meddens, directeur van Fossielvrij NL:

Dit is een enorme overwinning voor het klimaat, mensenrechten en al het leven op aarde. ABP is het grootste pensioenfonds van Europa: het belang van deze stap in binnen- en buitenland kan niet onderschat worden. ABP heeft dit besloten dankzij alle pensioendeelnemers en werkgevers die zich hebben uitgesproken en georganiseerd. Dit laat zien dat druk van onderop werkt: als gewone burger kun jij het verschil maken.

Ook actiegroep Extinction Rebellion voerde de druk op ABP op om niet langer te investeren in de fossiele industrie. In september bezetten actievoerders de lobby van het ABP-hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas. Diezelfde dag maakten geheel toevallig Pensioenfonds Horeca & Catering en het PME pensioenfonds bekend wel al te stoppen met beleggen in fossiele energie. Twee weken geleden verkocht ABP nog zijn belang in mijnbouwbedrijf Glencore vanwege mensenrechtenschendingen.