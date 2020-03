Persoon met Covid-19 sinds maandag in container in Hoofddorp

Een persoon die Covid-19 heeft, zit sinds maandag in quarantaine in een container in Hoofddorp. Dat meldt Hart van Nederland. Het gaat vermoedelijk om een reiziger die is aangekomen op Schiphol. De containers staan er sinds vorige week.

“Stel dat je strandt op Schiphol en je bent besmet met het virus, dan worden deze containers gebruikt”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer verklaart dat er wordt gezocht naar een andere locatie waar de besmette persoon kan worden ondergebracht. Het is echter nog onduidelijk hoelang dat gaat duren.

Italië

De Italiaanse regering overweegt om alle scholen en universiteiten tot half maart te sluiten, meldt het persbureau ANSI. Tot en met dinsdag zijn er in Italië 79 mensen overleden aan Covid-19. Meer dan 2.500 Italianen zijn met het nieuwe coronavirus besmet.

Beeld: Google Streetview