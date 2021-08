Pfizer en Moderna laten concurrentie achter zich en verhogen vaccinprijs

Het gaat goed met farmaceuten Pfizer en Moderna. Zo goed dat ze de prijs van hun vaccins voor de Europese Unie verhogen met respectievelijk 4 euro en 2,50 euro per dosis. Mede vanwege zeldzame maar ernstige bijwerkingen van concurrenten AstraZeneca en Janssen, is de vraag naar de Pfizer- en Moderna-vaccins gestegen. Daarnaast houden Europese landen er rekening mee dat een derde prik nodig is om mutaties als de Delta-variant te bestrijden. Die verhoogde vraag komt nu terug in de prijs.

De prijsstijging betekent dat voor een dosis Pfizer voortaan 19,50 euro wordt afgerekend, voor Moderna 21,50 euro. Vorige week stelde Pfizer de omzetverwachting voor dit jaar al bij met bijna een derde, tot 28,2 miljard euro, zo meldt de NOS. Dat gebeurde nadat de verkoopcijfers in het tweede kwartaal van 2021 nagenoeg verdubbeld waren. Volgens bronnen bekend met het contract tussen de farmaceuten en de Europese Unie, zou die laatste meer dan bereid zijn het hogere tarief te betalen, om zo verzekerd te zijn van voldoende levering vanuit de Europese fabrieken. Tot 2023 lever de twee farmaceuten nog zeker 2 miljard doses aan de Europese Unie, de nieuwe contracten leveren de farmaceuten jaarlijks tientallen miljarden extra omzet op.

Topman Albert Bourla van Pfizer liet eerder wel weten dat de prijsstijging alleen geldt voor de rijke landen. Landen met een lager gemiddeld inkomen rekenen ongeveer de helft af, lagelonenlanden alleen de kostprijs. Wereldwijd zijn naar schatting nu zo’n 4,11 miljard prikken gezet, alle goedgekeurde vaccins bij elkaar opgeteld. Het overgrote deel daarvan in Europa, Noord-Amerika, China en Australië. Het Afrikaanse continent en grote delen van Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten komen er bekaaid vanaf. Het hoogste percentage volledig gevaccineerden is te vinden op Malta (76%), voor Haïti en Congo is dat nog geen 0,1% van de bevolking.