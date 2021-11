Poeptomaten groeien aan Noordzeekust dankzij vieze Britten

Geen video? Klik hier.

De Britten storten zoveel ongezuiverd rioolwater in de Noordzee dat er langs de badplaatsen aan de kust spontaan tomaten beginnen te groeien. Die ontkiemen uit de tomatenzaadjes die het menselijk spijsverteringsproces doorstaan en in de ontlasting terecht komen. Vervolgens spoelen ze weer aan op de kust. Bewoners in Kent zijn verbijsterd. Plots zien ze in het wild rijpe tomaten.

Een lokale milieubeschermer zegt heel vaak resten uit het rioolwater aan te treffen in het populaire recreatiegebied. Meestal gaat het dan om pleisters, tandenstokers en dergelijke. De tomaten zijn ook voor hem nieuw, erkent hij in The Independent. Mensen consumeren veel tomaten en de zaden worden niet verteerd. Zo gauw die terechtkomen op vruchtbare grond beginnen ze te groeien en bloeien. Hij zegt dat ze goed smaken en eet ze regelmatig als hij door het gebied struint om afval op te ruimen. Niet iedereen is zo enthousiast. Bewoners rond Pegwell Bay in Kent waar de planten groeien spreken van poeptomaten. Sommigen ouders vrezen voor de gezondheid van hun kinderen als het rioolvuil op de kust terecht komt.

Britse conservatieve parlementariërs stemden vorige maand tegen een milieuregel die rioolafvoerbedrijven verbied hun vuil in rivieren te storten. Dat leidde tot ophef omdat de regering altijd beloofd had dat na de Brexit de milieuwetgeving beter zou worden dan de strenge regels van de EU. In de praktijk pakt dat anders uit. De bedrijven dumpen het afval in de rivier als door overstromingen de riolen dreigen te overstromen. Dergelijke overstromingen treden steeds vaker op als gevolg van klimaatverandering. Het land kampt met een rioleringssysteem dat nog stamt uit de Victoriaanse tijd.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Milieu staat niet vast dat de zaadjes uit menselijke ontlasting ontspruiten. De regering noemt het waarschijnlijker dat de zaden verspreid worden door meeuwen die hun kostje bij elkaar scharrelen op vuilstortplaatsen.