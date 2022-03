‘Poetin is woedend over verloop oorlog in Oekraïne’

Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten is Vladimir Poetin woedend over het verloop van de strijd in Oekraïne. Hij zou flink hebben uitgehaald naar ondergeschikten. De Russische oorlogsmisdadiger had er niet op gerekend dat de Oekraïners zoveel tegenstand zouden bieden, meldt NBC News. De vrees bestaat dat Poetin opdracht zal geven om veel meer geweld te gebruiken.

Just leaving classified briefing on Ukraine crisis. A few takeaways that I can share: 1/ Confirmation that the Russians have fallen behind their timeline. Ukrainian resistance has been fierce and there have been multiple Russian equipment and logistics failures. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) March 1, 2022

In veel steden klinkt dinsdagochtend het luchtalarm. Door een raketaanval op het Vrijheidsplein in het centrum van Kharkiv zijn alle ramen in de omgeving gesneuveld. In de omgeving staan veel overheidsgebouwen.

The Freedom square in Kharkiv after the strike. No windows in the buildings pic.twitter.com/IYlRuCQ0YS — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 1, 2022

Vanuit het noordwesten rukt een 64 kilometer lang militair konvooi op naar de Oekraïense hoofdstad Kyiv, zo blijkt uit satellietbeelden van Maxar. Het konvooi is in een dag tijd in lengte verdubbeld.

Uit andere beelden blijkt dat er in het zuiden van Belarus nieuwe Russische grondtroepen en helikopters klaar staan. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is inmiddels driekwart van de troepen die eerder aan de grens stonden, Oekraïne binnengetrokken.

De Russische strijdkrachten zetten zeer omstreden vacuümbommen in, stelt de Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten Oksana Markarova. De explosieven zuigen de zuurstof uit de omgeving op, en veroorzaken daarmee enorme schade.

Facebook en Instagram leggen de Kremlin-propagandakanalen RT en Sputnik binnen de Europese Unie aan banden. Moederbedrijf Meta doet dit op verzoek van verscheidene EU-lidstaten, meldt Meta-topman Nick Clegg op Twitter.