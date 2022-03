Poetin-knuffelaars zitten in het nauw, en dus blijven ze leugens verspreiden

Duitse (ex-)politici die de afgelopen jaren overliepen van begrip voor Vladimir Poetin, hebben het moeilijk nu Rusland een oorlog is begonnen in Oekraïne. De meest prominente Poetin-knuffelaar, de voormalige bondskanselier Gerhard Schröder, ligt zwaar onder vuur omdat hij weigert zich van de Russische oorlogsmisdadiger te distantiëren.

Schröder riep “de Russische regering” donderdag wel op om “zo snel als mogelijk” te stoppen met de acties in Oekraïne, maar hij weigerde Poetin bij naam te noemen. De gewezen SPD-bondskanselier spreekt bovendien niet van een oorlog. Ook geeft de Schröder zijn functies bij de Russische energiebedrijven Gazprom en Rosneft niet op. De labbekakkerige houding van de sociaaldemocraat heeft ertoe geleid dat inmiddels al zijn medewerkers zijn opgestapt.

Exklusiv: Tragische Entwicklung. Gerhard #Schröder verliert sein Büro. Alle Mitarbeiter haben gekündigt wegen seiner Weigerung, russische Mandate abzugeben und sich klar von #Putin zu distanzieren. Mehr in unserem Newsletter 👇 https://t.co/fxBmgg23lf — Michael Bröcker (@MichaelBroecker) March 1, 2022

Een andere bekende Putinversteher, Sahra Wagenknecht van die Linke, die in Nederland vooral populair is bij Ewald Engelen en Wierd Duk omdat ze zich in haar boek Die Selbstgerechten keerde tegen ‘linkse identiteitspolitiek’, erkent wel dat ze zich in Poetin heeft vergist. “Dat Poetin zover zou gaan als nu had ik op geen enkele manier voor mogelijk gehouden.”

Hoewel westerse inlichtingendiensten al weken waarschuwden voor een Russische invasie, noemde Wagenknecht die mogelijkheid vorige week zondag nog volstrekt onrealistisch. “Rusland heeft geen interesse om Oekraïne binnen te vallen”, zei ze. Het Bondsdaglid hekelde de politici die de noodklok luidden, “vooral van Amerikaanse kant”.

Inmiddels spreekt Wagenknecht van “een barbaarse oorlog die het internationaal recht schendt”. Tegelijkertijd kan ze het niet laten om het Westen daarvan de schuld te geven met het onder Poetin-knuffelaars populaire korte-rokjesargument: door landen toe te laten tot de NAVO heeft het Westen Poetin boos gemaakt.

Mein Video der Woche "Krieg in der #Ukraine: Wie geht es jetzt weiter?" zum völkerrechtswidrigen Angriff Russlands, aber auch dazu, wie es zu diesem blutigen Krieg in Europa und die für uns alle extrem gefährliche Situation kommen konnte. https://t.co/Xgj1YVSG6h — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) February 25, 2022

Ook politici van de extreemrechtse AfD staan nog altijd op de bres voor Poetin. Zij herhalen de Kremlin-leugens dat Rusland heeft ingegrepen vanwege genocide in Donbass. Ook zou Oekraïne eigen kernwapens ontwikkelen. “Ik zie die dreiging als zeer reëel”, zegt AfD-koekwaus Stefan Keuter.

Oekraïne gaf zijn kernwapens uit de Sovjet-tijd in 1994 op. Volgens de internationale atoomorganisatie IAEA is er geen enkel bewijs dat Oekraïne bezig zou zijn met nieuwe atoomwapens.