Politici Bulgaarse antivax-partij zelf wel ingeënt

De Bulgaarse partij Vazrazhdane is fel gekant tegen alle coronamaatregelen. Eerder deze maand organiseerde de nationalistische pro-Kremlinpartij nog een gewelddadig protest waarbij het parlement werd bestormd. Afgevaardigden van de partij probeerden de deuren te openen zodat antivax-demonstranten naar binnen konden.

Vazrazhdane, dat er in november voor het eerst in slaagde om verkozen te worden in het parlement, heeft de wind in de zeilen. Leider Kostadin Kostadinov vergelijkt de coronamaatregelen met genocide, en noemt het vaccin “experimenteel”. Daarmee spreekt hij een flink deel van de bevolking aan.

Het wantrouwen tegen de vaccins is groot in Bulgarije, waar complottheorieën welig tieren en analfabetisme nog wijd verspreid is. In geen enkel land in de Europese Unie is de vaccinatiegraad zo laag: slechts 29 procent van de bevolking is volledig ingeënt, meldt Deutsche Welle.

Des te opmerkelijker is het dat de vaccinatiegraad onder de parlementariërs van Vazrazhdane net iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Uit journalistiek onderzoek van bTV blijkt namelijk dat een derde van de Vazrazhdane-afgevaardigden is ingeënt – geheel volgens het populistische principe ‘doe wat ik zeg, niet wat ik doe’.